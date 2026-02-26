CA Immobilien Aktie
|ATX-Performance im Fokus
|
26.02.2026 15:58:52
Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich leichter
Am Donnerstag geht es im ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,91 Prozent auf 5 713,40 Punkte nach unten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 164,925 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 766,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 766,12 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 710,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 772,52 Einheiten.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,60 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 525,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der ATX mit 5 000,70 Punkten gehandelt. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, bei 4 229,96 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,76 Prozent aufwärts. Bei 5 856,94 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 314,88 Punkten.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Andritz (+ 0,75 Prozent auf 73,65 EUR), Raiffeisen (+ 0,66 Prozent auf 42,84 EUR), STRABAG SE (+ 0,42 Prozent auf 94,60 EUR), CA Immobilien (+ 0,23 Prozent auf 25,98 EUR) und BAWAG (+ 0,07 Prozent auf 133,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-3,08 Prozent auf 36,20 EUR), PORR (-2,86 Prozent auf 39,00 EUR), Verbund (-2,34 Prozent auf 58,35 EUR), Erste Group Bank (-2,19 Prozent auf 102,60 EUR) und voestalpine (-1,22 Prozent auf 48,42 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 150 172 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 40,001 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,25 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
