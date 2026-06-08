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08.06.2026 17:59:11
Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich schlussendlich leichter
Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,29 Prozent leichter bei 6 005,89 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 171,544 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 6 083,96 Punkte an der Kurstafel, nach 6 084,17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag heute bei 6 083,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 936,63 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 08.05.2026, wurde der ATX mit 5 883,65 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 5 403,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bewegte sich der ATX bei 4 448,98 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,22 Prozent aufwärts. Bei 6 167,48 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,20 Prozent auf 138,80 EUR), PORR (+ 1,04 Prozent auf 38,85 EUR), BAWAG (+ 0,66 Prozent auf 151,80 EUR), Andritz (+ 0,52 Prozent auf 76,80 EUR) und Palfinger (+ 0,30 Prozent auf 33,40 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen OMV (-6,94 Prozent auf 59,00 EUR), voestalpine (-3,14 Prozent auf 45,72 EUR), Wienerberger (-2,93 Prozent auf 23,18 EUR), CA Immobilien (-2,20 Prozent auf 22,25 EUR) und Erste Group Bank (-1,66 Prozent auf 100,90 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 493 319 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,850 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX-Titel
2026 weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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