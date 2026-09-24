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Index-Bewegung 24.09.2026 17:58:24

Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich schlussendlich leichter

Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich schlussendlich leichter

Der ATX zeigte sich am Abend im Minus.

Am Donnerstag fiel der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,38 Prozent auf 6 882,04 Punkte zurück. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 195,425 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6 908,28 Punkte an der Kurstafel, nach 6 908,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 951,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 859,32 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 1,26 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 6 617,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bewegte sich der ATX bei 6 462,40 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 24.09.2025, einen Stand von 4 635,11 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 28,59 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7 018,45 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (+ 2,88 Prozent auf 73,30 EUR), BAWAG (+ 1,13 Prozent auf 179,00 EUR), Vienna Insurance (+ 1,02 Prozent auf 69,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,54 Prozent auf 18,60 EUR) und Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 31,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-4,88 Prozent auf 195,00 EUR), Wienerberger (-3,46 Prozent auf 17,04 EUR), Andritz (-2,22 Prozent auf 83,80 EUR), Lenzing (-2,12 Prozent auf 20,75 EUR) und Raiffeisen (-1,87 Prozent auf 63,05 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 368 186 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46,925 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,59 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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