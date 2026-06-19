Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich schwächer

Am Freitag verbucht der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,18 Prozent auf 6 515,96 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 182,148 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,036 Prozent auf 6 525,09 Punkte an der Kurstafel, nach 6 527,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 506,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 534,92 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 4,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, betrug der ATX-Kurs 5 836,92 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, lag der ATX bei 5 263,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der ATX einen Wert von 4 307,90 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,75 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 571,92 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 2,41 Prozent auf 29,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,43 Prozent auf 31,90 EUR), EVN (+ 1,03 Prozent auf 29,30 EUR), Verbund (+ 0,63 Prozent auf 55,90 EUR) und OMV (+ 0,54 Prozent auf 55,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen CA Immobilien (-1,51 Prozent auf 22,90 EUR), voestalpine (-0,98 Prozent auf 44,36 EUR), Raiffeisen (-0,74 Prozent auf 53,75 EUR), Wienerberger (-0,66 Prozent auf 24,00 EUR) und Andritz (-0,64 Prozent auf 78,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 191 324 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,016 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at