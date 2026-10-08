Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Zum Handelsschluss verlor der ATX im Wiener Börse-Handel 0,78 Prozent auf 6 560,57 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 191,915 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,229 Prozent auf 6 596,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6 611,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 503,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 596,88 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 2,34 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 6 905,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 376,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 702,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 22,59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 3,99 Prozent auf 31,25 EUR), Verbund (+ 3,01 Prozent auf 65,00 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 74,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,91 Prozent auf 221,50 EUR) und EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Lenzing (-16,64 Prozent auf 10,42 EUR), Raiffeisen (-3,29 Prozent auf 55,85 EUR), Palfinger (-2,76 Prozent auf 26,40 EUR), BAWAG (-1,94 Prozent auf 167,00 EUR) und CA Immobilien (-1,88 Prozent auf 20,85 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 691 435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,177 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at