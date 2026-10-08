CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Index-Bewegung
|
08.10.2026 17:58:56
Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich zum Handelsende schwächer
Zum Handelsschluss verlor der ATX im Wiener Börse-Handel 0,78 Prozent auf 6 560,57 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 191,915 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,229 Prozent auf 6 596,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6 611,99 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 6 503,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 596,88 Punkten.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 2,34 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 6 905,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 376,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 702,68 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 22,59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 3,99 Prozent auf 31,25 EUR), Verbund (+ 3,01 Prozent auf 65,00 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 74,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,91 Prozent auf 221,50 EUR) und EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Lenzing (-16,64 Prozent auf 10,42 EUR), Raiffeisen (-3,29 Prozent auf 55,85 EUR), Palfinger (-2,76 Prozent auf 26,40 EUR), BAWAG (-1,94 Prozent auf 167,00 EUR) und CA Immobilien (-1,88 Prozent auf 20,85 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 691 435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,177 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX-Titel
Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Palfinger AG
|
08.10.26
|Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Palfinger-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
06.10.26
|Aufschläge in Wien: ATX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.10.26
|Zuversicht in Wien: ATX legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
02.10.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX (finanzen.at)
Analysen zu CA Immobilien
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|18.07.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.01.22
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.06.21
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|CA Immobilien Hold
|Erste Group Bank
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|28.03.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|215,00
|-2,93%
|BAWAG
|166,30
|-0,42%
|CA Immobilien
|21,15
|1,44%
|Erste Group Bank AG
|108,60
|-0,09%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,00
|0,69%
|Lenzing AG
|10,50
|0,77%
|OMV AG
|71,95
|-2,90%
|Österreichische Post AG
|30,80
|-0,16%
|Palfinger AG
|26,20
|-0,76%
|PORR AG
|30,05
|-3,84%
|Raiffeisen
|55,75
|-0,18%
|Verbund AG
|64,90
|-0,15%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 543,45
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.