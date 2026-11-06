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ATX-Kursverlauf 06.11.2026 09:28:43

Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter

Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter

Das macht der ATX morgens.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,22 Prozent leichter bei 6 431,71 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 188,392 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,076 Prozent auf 6 506,47 Punkte an der Kurstafel, nach 6 511,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 416,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 506,47 Zählern.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 0,190 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 6 792,23 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Wert von 6 744,66 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 4 767,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 20,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 0,00 Prozent auf 66,10 EUR), Erste Group Bank (-0,44 Prozent auf 111,90 EUR), EVN (-0,49 Prozent auf 30,50 EUR), Palfinger (-0,54 Prozent auf 27,55 EUR) und Raiffeisen (-0,59 Prozent auf 58,60 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Lenzing (-3,25 Prozent auf 11,90 EUR), Wienerberger (-2,36 Prozent auf 17,35 EUR), OMV (-1,99 Prozent auf 71,30 EUR), voestalpine (-1,97 Prozent auf 40,76 EUR) und Verbund (-1,86 Prozent auf 73,95 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 66 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 43,079 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie hat mit 7,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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