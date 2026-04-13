Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
|ATX Prime im Blick
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13.04.2026 12:27:01
Börse Wien in Rot: Das macht der ATX Prime am Montagmittag
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,03 Prozent schwächer bei 2 848,00 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,291 Prozent leichter bei 2 869,30 Punkten, nach 2 877,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 872,77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 844,94 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 618,16 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 686,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, einen Stand von 1 875,50 Punkten auf.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,14 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 3,45 Prozent auf 3,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,37 Prozent auf 36,95 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,12 Prozent auf 5,40 EUR), AMAG (+ 1,05 Prozent auf 28,90 EUR) und CA Immobilien (+ 0,58 Prozent auf 25,90 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Österreichische Post (-5,27 Prozent auf 34,15 EUR), PORR (-3,06 Prozent auf 39,65 EUR), Flughafen Wien (-2,67 Prozent auf 51,00 EUR), Lenzing (-2,41 Prozent auf 24,30 EUR) und DO (-2,26 Prozent auf 181,80 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 186 654 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,317 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf
Im ATX Prime weist die Warimpex-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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