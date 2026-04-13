Flughafen Wien Aktie

Flughafen Wien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime im Blick 13.04.2026 12:27:01

Börse Wien in Rot: Das macht der ATX Prime am Montagmittag

Börse Wien in Rot: Das macht der ATX Prime am Montagmittag

Der ATX Prime notiert am ersten Tag der Woche im negativen Bereich.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,03 Prozent schwächer bei 2 848,00 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,291 Prozent leichter bei 2 869,30 Punkten, nach 2 877,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 872,77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 844,94 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 618,16 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 686,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, einen Stand von 1 875,50 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,14 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 3,45 Prozent auf 3,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,37 Prozent auf 36,95 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,12 Prozent auf 5,40 EUR), AMAG (+ 1,05 Prozent auf 28,90 EUR) und CA Immobilien (+ 0,58 Prozent auf 25,90 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Österreichische Post (-5,27 Prozent auf 34,15 EUR), PORR (-3,06 Prozent auf 39,65 EUR), Flughafen Wien (-2,67 Prozent auf 51,00 EUR), Lenzing (-2,41 Prozent auf 24,30 EUR) und DO (-2,26 Prozent auf 181,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 186 654 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,317 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Im ATX Prime weist die Warimpex-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu PORR AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Flughafen Wien AG

mehr Analysen
03.12.25 Flughafen Wien accumulate Erste Group Bank
05.06.25 Flughafen Wien Erste Group Bank
19.02.25 Flughafen Wien Erste Group Bank
03.09.24 Flughafen Wien Erste Group Bank
04.06.24 Flughafen Wien Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMAG 29,90 1,70% AMAG
CA Immobilien 26,35 0,76% CA Immobilien
DO & CO 182,20 -0,55% DO & CO
Erste Group Bank AG 106,30 0,09% Erste Group Bank AG
Flughafen Wien AG 50,80 -1,17% Flughafen Wien AG
Kapsch TrafficCom AG 5,50 0,00% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 24,25 -0,41% Lenzing AG
OMV AG 58,25 -0,94% OMV AG
Österreichische Post AG 34,55 1,47% Österreichische Post AG
PORR AG 39,30 -2,96% PORR AG
Raiffeisen 46,12 0,52% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 36,65 -1,61% Schoeller-Bleckmann
Warimpex 0,48 -2,44% Warimpex
Wolford AG 3,00 -1,96% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 910,44 -0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen