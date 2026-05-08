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Kursentwicklung 08.05.2026 15:58:57

Börse Wien in Rot: So bewegt sich der ATX am Nachmittag

Börse Wien in Rot: So bewegt sich der ATX am Nachmittag

So bewegt sich der ATX am Nachmittag.

Um 15:40 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,58 Prozent auf 5 906,74 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 168,899 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,040 Prozent schwächer bei 5 939,02 Punkten in den Handel, nach 5 941,42 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 939,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 880,02 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,92 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 665,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, lag der ATX bei 5 665,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, stand der ATX noch bei 4 293,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,37 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 018,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 0,91 Prozent auf 46,42 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,60 Prozent auf 101,00 EUR), Verbund (+ 0,58 Prozent auf 60,30 EUR), EVN (+ 0,34 Prozent auf 29,55 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,30 Prozent auf 33,60 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil CA Immobilien (-6,86 Prozent auf 25,10 EUR), Wienerberger (-1,92 Prozent auf 25,48 EUR), Andritz (-1,71 Prozent auf 74,70 EUR), Palfinger (-1,39 Prozent auf 35,35 EUR) und UNIQA Insurance (-1,18 Prozent auf 16,80 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 150 532 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,374 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,81 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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