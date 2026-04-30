Börse Wien in Rot: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,52 Prozent auf 2 866,83 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 881,71 Zählern und damit 0,005 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 881,86 Punkte).

Bei 2 887,28 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 849,93 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0,615 Prozent. Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 2 629,59 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wurde der ATX Prime auf 2 779,34 Punkte taxiert. Der ATX Prime stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 2 069,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,85 Prozent. Bei 2 953,91 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 5,21 Prozent auf 4,04 EUR), EVN (+ 2,12 Prozent auf 28,85 EUR), STRABAG SE (+ 1,93 Prozent auf 89,90 EUR), Lenzing (+ 1,75 Prozent auf 23,30 EUR) und DO (+ 1,54 Prozent auf 171,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Erste Group Bank (-5,28 Prozent auf 95,10 EUR), Marinomed Biotech (-4,58 Prozent auf 12,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,94 Prozent auf 5,36 EUR), Palfinger (-1,96 Prozent auf 34,95 EUR) und AMAG (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 421 783 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,190 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at