Börse Wien in Rot: So entwickelt sich der ATX aktuell

Am Freitag steht der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,75 Prozent im Minus bei 3 387,56 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 109,290 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,008 Prozent tiefer bei 3 413,05 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 413,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 382,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 414,69 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 0,565 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 23.01.2024, bei 3 384,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.11.2023, wurde der ATX auf 3 251,33 Punkte taxiert. Der ATX wies vor einem Jahr, am 23.02.2023, einen Wert von 3 466,60 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gab der Index bereits um 0,717 Prozent nach. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 489,80 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Punkte.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit IMMOFINANZ (+ 0,71 Prozent auf 21,25 EUR), Wienerberger (+ 0,56 Prozent auf 32,28 EUR), Telekom Austria (+ 0,38 Prozent auf 7,95 EUR), CA Immobilien (+ 0,33 Prozent auf 30,30 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,13 Prozent auf 7,97 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen OMV (-2,70 Prozent auf 40,43 EUR), Raiffeisen (-2,25 Prozent auf 20,00 EUR), AT S (AT&S) (-1,57 Prozent auf 20,02 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,36 Prozent auf 115,80 EUR) und Lenzing (-1,31 Prozent auf 30,10 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 226 937 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 22,374 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,82 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at