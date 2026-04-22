Börse Wien in Rot: So entwickelt sich der ATX am Mittwochmittag

Am Mittwoch verliert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,31 Prozent auf 5 834,02 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 167,798 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,079 Prozent fester bei 5 856,99 Punkten, nach 5 852,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 898,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 826,49 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 2,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5 194,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 544,90 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 22.04.2025, den Stand von 3 922,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,01 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 972,19 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,47 Prozent auf 92,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,09 Prozent auf 36,65 EUR), Verbund (+ 2,85 Prozent auf 64,90 EUR), Österreichische Post (+ 1,73 Prozent auf 35,35 EUR) und Lenzing (+ 1,04 Prozent auf 24,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Raiffeisen (-2,30 Prozent auf 43,38 EUR), Erste Group Bank (-1,76 Prozent auf 100,50 EUR), Vienna Insurance (-1,08 Prozent auf 64,40 EUR), BAWAG (-1,03 Prozent auf 153,10 EUR) und UNIQA Insurance (-0,87 Prozent auf 15,90 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 98 566 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,783 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at