AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|ATX-Kursverlauf
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10.08.2026 15:58:46
Börse Wien in Rot: So steht der ATX aktuell
Am Montag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent schwächer bei 6 647,21 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 186,025 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent fester bei 6 653,18 Punkten in den Montagshandel, nach 6 652,73 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 631,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 673,98 Punkten lag.
ATX seit Jahresbeginn
Der ATX wurde vor einem Monat, am 10.07.2026, mit 6 484,89 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der ATX bei 5 883,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 4 720,83 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 24,21 Prozent. 6 780,42 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,65 Prozent auf 147,40 EUR), OMV (+ 1,91 Prozent auf 64,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,44 Prozent auf 24,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,11 Prozent auf 18,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,06 Prozent auf 28,70 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Österreichische Post (-1,62 Prozent auf 30,30 EUR), BAWAG (-1,31 Prozent auf 180,50 EUR), Wienerberger (-1,29 Prozent auf 21,46 EUR), EVN (-1,21 Prozent auf 28,50 EUR) und Lenzing (-1,05 Prozent auf 23,45 EUR) unter Druck.
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 169 385 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 46,614 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Barclays Capital
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|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
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|31.10.23
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|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|148,20
|3,20%
|BAWAG
|180,40
|-1,37%
|CA Immobilien
|24,10
|-0,62%
|Erste Group Bank AG
|121,00
|0,83%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,30
|-1,91%
|Lenzing AG
|23,70
|0,00%
|OMV AG
|64,35
|2,47%
|Österreichische Post AG
|30,60
|-0,65%
|Schoeller-Bleckmann
|28,95
|1,94%
|UNIQA Insurance AG
|18,36
|2,00%
|Wienerberger AG
|21,30
|-2,02%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 653,15
|0,01%
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