AT & S Aktie

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WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

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ATX-Kursverlauf 10.08.2026 15:58:46

Börse Wien in Rot: So steht der ATX aktuell

Börse Wien in Rot: So steht der ATX aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Montagnachmittag.

Am Montag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent schwächer bei 6 647,21 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 186,025 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent fester bei 6 653,18 Punkten in den Montagshandel, nach 6 652,73 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 631,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 673,98 Punkten lag.

ATX seit Jahresbeginn

Der ATX wurde vor einem Monat, am 10.07.2026, mit 6 484,89 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der ATX bei 5 883,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 4 720,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 24,21 Prozent. 6 780,42 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,65 Prozent auf 147,40 EUR), OMV (+ 1,91 Prozent auf 64,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,44 Prozent auf 24,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,11 Prozent auf 18,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,06 Prozent auf 28,70 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Österreichische Post (-1,62 Prozent auf 30,30 EUR), BAWAG (-1,31 Prozent auf 180,50 EUR), Wienerberger (-1,29 Prozent auf 21,46 EUR), EVN (-1,21 Prozent auf 28,50 EUR) und Lenzing (-1,05 Prozent auf 23,45 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 169 385 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 46,614 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 148,20 3,20% AT & S (AT&S)
BAWAG 180,40 -1,37% BAWAG
CA Immobilien 24,10 -0,62% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 121,00 0,83% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,30 -1,91% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 23,70 0,00% Lenzing AG
OMV AG 64,35 2,47% OMV AG
Österreichische Post AG 30,60 -0,65% Österreichische Post AG
Schoeller-Bleckmann 28,95 1,94% Schoeller-Bleckmann
UNIQA Insurance AG 18,36 2,00% UNIQA Insurance AG
Wienerberger AG 21,30 -2,02% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 653,15 0,01%

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