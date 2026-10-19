Börse Wien in Rot: So steht der ATX aktuell

Der ATX zeigt sich am ersten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,11 Prozent auf 6 484,82 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,261 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,006 Prozent schwächer bei 6 556,91 Punkten, nach 6 557,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6 557,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 474,52 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der ATX bei 6 798,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 364,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 578,37 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 21,17 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 0,75 Prozent auf 74,30 EUR), DO (+ 0,10 Prozent auf 197,40 EUR), Wienerberger (-0,06 Prozent auf 16,03 EUR), voestalpine (-0,09 Prozent auf 44,40 EUR) und Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 67,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen BAWAG (-2,26 Prozent auf 164,50 EUR), AT S (AT&S) (-2,07 Prozent auf 170,60 EUR), Andritz (-1,97 Prozent auf 79,50 EUR), CA Immobilien (-1,62 Prozent auf 21,30 EUR) und Lenzing (-1,49 Prozent auf 10,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 105 507 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at