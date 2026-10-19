voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX im Fokus 19.10.2026 12:27:05

Börse Wien in Rot: So steht der ATX aktuell

Börse Wien in Rot: So steht der ATX aktuell

Der ATX zeigt sich am ersten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,11 Prozent auf 6 484,82 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,261 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,006 Prozent schwächer bei 6 556,91 Punkten, nach 6 557,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6 557,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 474,52 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der ATX bei 6 798,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 364,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 578,37 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 21,17 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 0,75 Prozent auf 74,30 EUR), DO (+ 0,10 Prozent auf 197,40 EUR), Wienerberger (-0,06 Prozent auf 16,03 EUR), voestalpine (-0,09 Prozent auf 44,40 EUR) und Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 67,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen BAWAG (-2,26 Prozent auf 164,50 EUR), AT S (AT&S) (-2,07 Prozent auf 170,60 EUR), Andritz (-1,97 Prozent auf 79,50 EUR), CA Immobilien (-1,62 Prozent auf 21,30 EUR) und Lenzing (-1,49 Prozent auf 10,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 105 507 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vienna Insurance

mehr Nachrichten

Analysen zu BAWAG

mehr Analysen
19.08.26 BAWAG neutral Erste Group Bank
22.07.26 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
29.04.26 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
08.04.26 BAWAG buy UBS AG
25.02.26 BAWAG neutral Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 79,70 -1,73% Andritz AG
AT & S (AT&S) 172,40 -1,03% AT & S (AT&S)
BAWAG 163,60 -2,79% BAWAG
CA Immobilien 20,95 -3,23% CA Immobilien
DO & CO 196,00 -0,61% DO & CO
Erste Group Bank AG 110,30 0,18% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 10,52 -2,23% Lenzing AG
OMV AG 74,40 0,88% OMV AG
Österreichische Post AG 31,10 -0,16% Österreichische Post AG
Vienna Insurance 67,40 -0,44% Vienna Insurance
voestalpine AG 44,02 -0,95% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,10 0,37% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 506,54 -0,77%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen