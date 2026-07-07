Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime im Blick
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07.07.2026 12:27:05
Börse Wien in Rot: So steht der ATX Prime aktuell
Um 12:10 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,51 Prozent auf 3 210,22 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,071 Prozent schwächer bei 3 224,51 Punkten, nach 3 226,80 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 227,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 198,56 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der ATX Prime 3 004,41 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 698,53 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 218,91 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 20,77 Prozent zu. Bei 3 243,92 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 3,09 Prozent auf 15,00 EUR), Frequentis (+ 2,96 Prozent auf 66,00 EUR), OMV (+ 1,58 Prozent auf 57,95 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,54 Prozent auf 3,95 EUR) und AMAG (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-8,92 Prozent auf 175,60 EUR), Marinomed Biotech (-4,76 Prozent auf 9,00 EUR), FACC (-2,04 Prozent auf 19,18 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,95 Prozent auf 5,02 EUR) und PORR (-1,85 Prozent auf 45,10 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 124 228 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 45,910 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,92 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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