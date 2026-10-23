EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|ATX Prime-Kursverlauf
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23.10.2026 12:26:53
Börse Wien in Rot: So steht der ATX Prime aktuell
Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,73 Prozent auf 3 057,12 Punkte zurück. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,012 Prozent auf 3 079,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3 079,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 052,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 107,10 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 5,04 Prozent nach unten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 3 382,60 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 3 176,83 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 2 334,04 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,01 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Warimpex (+ 2,80 Prozent auf 0,48 EUR), Frequentis (+ 2,02 Prozent auf 65,50 EUR), OMV (+ 1,72 Prozent auf 73,80 EUR), Polytec (+ 1,63 Prozent auf 6,24 EUR) und CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-8,72 Prozent auf 1,99 EUR), Raiffeisen (-3,77 Prozent auf 53,65 EUR), Lenzing (-2,83 Prozent auf 10,30 EUR), Flughafen Wien (-2,16 Prozent auf 49,90 EUR) und Semperit (-1,60 Prozent auf 18,40 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 117 198 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43,351 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel
Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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