EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Kursverlauf 23.10.2026 12:26:53

Börse Wien in Rot: So steht der ATX Prime aktuell

Börse Wien in Rot: So steht der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime zeigt sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,73 Prozent auf 3 057,12 Punkte zurück. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,012 Prozent auf 3 079,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3 079,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 052,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 107,10 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 5,04 Prozent nach unten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 3 382,60 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 3 176,83 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 2 334,04 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,01 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Warimpex (+ 2,80 Prozent auf 0,48 EUR), Frequentis (+ 2,02 Prozent auf 65,50 EUR), OMV (+ 1,72 Prozent auf 73,80 EUR), Polytec (+ 1,63 Prozent auf 6,24 EUR) und CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-8,72 Prozent auf 1,99 EUR), Raiffeisen (-3,77 Prozent auf 53,65 EUR), Lenzing (-2,83 Prozent auf 10,30 EUR), Flughafen Wien (-2,16 Prozent auf 49,90 EUR) und Semperit (-1,60 Prozent auf 18,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 117 198 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43,351 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Nachrichten

Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Analysen
08.09.26 EVN kaufen Erste Group Bank
27.08.26 EVN buy Baader Bank
12.06.26 EVN kaufen Erste Group Bank
28.05.26 EVN add Baader Bank
03.04.26 EVN Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 21,60 0,47% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 104,10 -0,57% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,50 0,51% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 50,00 -1,96% Flughafen Wien AG
Frequentis 64,80 0,93% Frequentis
Lenzing AG 10,42 -1,70% Lenzing AG
OMV AG 74,75 3,03% OMV AG
Polytec 6,20 0,98% Polytec
Raiffeisen 53,90 -3,32% Raiffeisen
Semperit AG Holding 17,70 -5,35% Semperit AG Holding
Warimpex 0,48 2,80% Warimpex
Wolford AG 2,18 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 081,43 0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:33 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen