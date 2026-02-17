UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wiener Börse-Handel im Fokus 17.02.2026 12:27:35

Börse Wien in Rot: So steht der ATX Prime am Dienstagmittag

Börse Wien in Rot: So steht der ATX Prime am Dienstagmittag

Das macht der ATX Prime mittags.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,24 Prozent leichter bei 2 816,65 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 2 823,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2 823,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 831,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 814,10 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 2 716,26 Punkten bewertet. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 17.11.2025, den Wert von 2 396,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 052,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,96 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 896,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Telekom Austria (+ 2,04 Prozent auf 10,00 EUR), CPI Europe (+ 1,56 Prozent auf 16,27 EUR), BAWAG (+ 1,37 Prozent auf 133,50 EUR), CA Immobilien (+ 1,33 Prozent auf 25,84 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,25 Prozent auf 16,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen PORR (-6,59 Prozent auf 37,55 EUR), Wolford (-6,41 Prozent auf 2,92 EUR), Lenzing (-4,61 Prozent auf 26,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,50 Prozent auf 5,52 EUR) und ZUMTOBEL (-3,41 Prozent auf 4,11 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 78 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,117 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu UNIQA Insurance AG

mehr Nachrichten