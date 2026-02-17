Börse Wien in Rot: So steht der ATX Prime am Dienstagmittag

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,24 Prozent leichter bei 2 816,65 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 2 823,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2 823,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 831,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 814,10 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 2 716,26 Punkten bewertet. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 17.11.2025, den Wert von 2 396,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 052,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,96 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 896,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Telekom Austria (+ 2,04 Prozent auf 10,00 EUR), CPI Europe (+ 1,56 Prozent auf 16,27 EUR), BAWAG (+ 1,37 Prozent auf 133,50 EUR), CA Immobilien (+ 1,33 Prozent auf 25,84 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,25 Prozent auf 16,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen PORR (-6,59 Prozent auf 37,55 EUR), Wolford (-6,41 Prozent auf 2,92 EUR), Lenzing (-4,61 Prozent auf 26,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,50 Prozent auf 5,52 EUR) und ZUMTOBEL (-3,41 Prozent auf 4,11 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 78 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,117 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent bei der OMV-Aktie an.

