UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Marktbericht
|
20.02.2026 17:59:08
Börse Wien: Letztendlich Gewinne im ATX Prime
Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,30 Prozent höher bei 2 886,08 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 2 876,84 Punkte an der Kurstafel, nach 2 877,32 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 898,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 868,09 Punkten lag.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 3,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 665,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 397,09 Punkten auf. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 20.02.2025, mit 2 019,47 Punkten bewertet.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,57 Prozent nach oben. Bei 2 898,99 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 2 638,17 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 6,48 Prozent auf 12,16 EUR), AMAG (+ 4,26 Prozent auf 29,40 EUR), STRABAG SE (+ 3,76 Prozent auf 93,80 EUR), PORR (+ 2,52 Prozent auf 40,65 EUR) und UNIQA Insurance (+ 2,32 Prozent auf 16,74 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Schoeller-Bleckmann (-2,88 Prozent auf 35,40 EUR), Semperit (-2,26 Prozent auf 13,00 EUR), OMV (-1,97 Prozent auf 54,75 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,60 Prozent auf 98,60 EUR) und UBM Development (-1,52 Prozent auf 19,50 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 514 912 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,787 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel
Die Warimpex-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
