Börse Wien: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime

Zum Handelsschluss bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,11 Prozent stärker bei 2 920,93 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,007 Prozent stärker bei 2 888,95 Punkten, nach 2 888,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2 939,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 882,71 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0,809 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, stand der ATX Prime bei 2 903,12 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2026, den Stand von 2 886,08 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 2 243,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 9,89 Prozent zu. Bei 2 973,28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 12,16 Prozent auf 116,20 EUR), DO (+ 4,56 Prozent auf 183,60 EUR), voestalpine (+ 3,49 Prozent auf 45,68 EUR), Frequentis (+ 3,41 Prozent auf 72,80 EUR) und FACC (+ 2,68 Prozent auf 14,58 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Verbund (-3,15 Prozent auf 59,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,08 Prozent auf 5,66 EUR), Polytec (-2,27 Prozent auf 4,30 EUR), Wolford (-2,17 Prozent auf 2,70 EUR) und AMAG (-1,77 Prozent auf 27,70 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 365 249 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,384 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at