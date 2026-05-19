Börse Wien: So bewegt sich der ATX mittags

Am Dienstag zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Am Dienstag legt der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,33 Prozent auf 5 893,81 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 166,990 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,030 Prozent auf 5 876,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5 874,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 899,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 860,60 Punkten.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, notierte der ATX bei 5 957,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5 788,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der ATX einen Wert von 4 419,16 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 10,13 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 018,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 2,06 Prozent auf 22,82 EUR), CA Immobilien (+ 1,59 Prozent auf 25,50 EUR), Erste Group Bank (+ 1,25 Prozent auf 97,45 EUR), Lenzing (+ 1,05 Prozent auf 24,15 EUR) und Raiffeisen (+ 0,92 Prozent auf 46,02 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Vienna Insurance (-2,22 Prozent auf 66,00 EUR), Palfinger (-1,61 Prozent auf 33,55 EUR), DO (-1,10 Prozent auf 179,00 EUR), AT S (AT&S) (-0,76 Prozent auf 104,00 EUR) und Österreichische Post (-0,63 Prozent auf 31,40 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 108 034 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,675 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,00 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,17 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at