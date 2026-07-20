Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|ATX Prime-Performance
|
20.07.2026 12:26:36
Börse Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell
Um 12:10 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,03 Prozent aufwärts auf 3 137,75 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent schwächer bei 3 136,71 Punkten, nach 3 136,85 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 118,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 146,60 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 212,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 903,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Wert von 2 255,29 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,04 Prozent aufwärts. Bei 3 243,92 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 19,47 Prozent auf 4,54 EUR), ZUMTOBEL (+ 5,13 Prozent auf 4,10 EUR), Frequentis (+ 4,01 Prozent auf 70,10 EUR), CA Immobilien (+ 1,90 Prozent auf 24,15 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,54 Prozent auf 5,28 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), AT S (AT&S) (-3,33 Prozent auf 156,60 EUR), Lenzing (-2,34 Prozent auf 25,00 EUR), Rosenbauer (-2,31 Prozent auf 59,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,58 Prozent auf 81,00 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 85 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43,385 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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