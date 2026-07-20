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ATX Prime-Performance 20.07.2026 12:26:36

Börse Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell

Börse Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell

So bewegt sich der ATX Prime am Montag.

Um 12:10 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,03 Prozent aufwärts auf 3 137,75 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent schwächer bei 3 136,71 Punkten, nach 3 136,85 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 118,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 146,60 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 212,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 903,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Wert von 2 255,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,04 Prozent aufwärts. Bei 3 243,92 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 19,47 Prozent auf 4,54 EUR), ZUMTOBEL (+ 5,13 Prozent auf 4,10 EUR), Frequentis (+ 4,01 Prozent auf 70,10 EUR), CA Immobilien (+ 1,90 Prozent auf 24,15 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,54 Prozent auf 5,28 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), AT S (AT&S) (-3,33 Prozent auf 156,60 EUR), Lenzing (-2,34 Prozent auf 25,00 EUR), Rosenbauer (-2,31 Prozent auf 59,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,58 Prozent auf 81,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 85 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43,385 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 156,80 -3,21% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 24,10 1,69% CA Immobilien
DO & CO 205,00 0,49% DO & CO
Erste Group Bank AG 111,90 0,18% Erste Group Bank AG
Frequentis 69,90 3,71% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 5,28 1,54% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 25,00 -2,34% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 4,78 25,79% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 81,80 -0,61% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 61,85 0,41% OMV AG
Rosenbauer 59,20 -2,31% Rosenbauer
Warimpex 0,48 -5,49% Warimpex
Wienerberger AG 22,90 -0,17% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 4,10 5,13% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 138,58 0,06%

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