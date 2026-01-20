OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Index im Blick
|
20.01.2026 15:59:21
Börse Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Dienstagnachmittag
Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,43 Prozent auf 2 662,18 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,027 Prozent auf 2 700,16 Punkte an der Kurstafel, nach 2 700,88 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 638,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 700,18 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Wert von 2 596,64 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 20.10.2025, einen Wert von 2 305,83 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, lag der ATX Prime bei 1 894,78 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,151 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 720,93 Punkte. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 2,04 Prozent auf 3,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,48 Prozent auf 31,40 EUR), BAWAG (+ 0,29 Prozent auf 136,50 EUR), Warimpex (+ 0,00 Prozent auf 0,51 EUR) und Flughafen Wien (-0,36 Prozent auf 55,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-4,21 Prozent auf 18,20 EUR), Verbund (-3,48 Prozent auf 59,65 EUR), Frequentis (-3,41 Prozent auf 79,20 EUR), Semperit (-3,22 Prozent auf 12,62 EUR) und UNIQA Insurance (-3,14 Prozent auf 15,40 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 178 575 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 40,739 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,95 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
