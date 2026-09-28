ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|ATX Prime-Performance im Blick
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28.09.2026 15:58:27
Börse Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag
Am Montag tendiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,12 Prozent höher bei 3 439,30 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 3 401,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 401,04 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 401,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 447,34 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der ATX Prime 3 335,76 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 3 152,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 324,12 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 29,39 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 447,34 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 9,52 Prozent auf 2,30 EUR), Polytec (+ 4,41 Prozent auf 5,68 EUR), FACC (+ 3,63 Prozent auf 16,00 EUR), Verbund (+ 3,04 Prozent auf 64,45 EUR) und Wienerberger (+ 2,31 Prozent auf 17,70 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen ZUMTOBEL (-3,10 Prozent auf 4,07 EUR), Flughafen Wien (-2,62 Prozent auf 52,00 EUR), UBM Development (-2,03 Prozent auf 16,85 EUR), Rosenbauer (-1,55 Prozent auf 63,60 EUR) und Frequentis (-1,52 Prozent auf 64,90 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 293 052 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,818 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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