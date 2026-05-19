Börse Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Dienstagnachmittag

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,27 Prozent tiefer bei 2 897,76 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 2 906,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 905,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 918,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 896,35 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der ATX Prime auf 2 947,17 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 877,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 228,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,01 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Warimpex (+ 5,71 Prozent auf 0,52 EUR), Rosenbauer (+ 2,35 Prozent auf 61,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,25) Prozent auf 3,64 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,39 Prozent auf 5,84 EUR) und Frequentis (+ 1,00 Prozent auf 70,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-7,25 Prozent auf 2,56 EUR), Vienna Insurance (-3,26 Prozent auf 65,30 EUR), DO (-3,09 Prozent auf 175,40 EUR), Palfinger (-2,20 Prozent auf 33,35 EUR) und STRABAG SE (-1,82 Prozent auf 86,10 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 161 309 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,675 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,00 erwartet. Mit 7,17 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at