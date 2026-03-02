voestalpine Aktie

Marktbericht 02.03.2026 15:58:52

Börse Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Montagnachmittag

Der ATX Prime bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:39 Uhr um 1,84 Prozent tiefer bei 2 788,02 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,058 Prozent auf 2 838,54 Punkte an der Kurstafel, nach 2 840,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 839,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 741,54 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 805,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 520,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 072,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,89 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 638,17 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Verbund (+ 6,88 Prozent auf 64,45 EUR), OMV (+ 3,01 Prozent auf 56,45 EUR), Addiko Bank (+ 0,38) Prozent auf 26,50 EUR), Flughafen Wien (+ 0,37 Prozent auf 54,40 EUR) und Wolford (+ 0,00 Prozent auf 2,94 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen DO (-11,83 Prozent auf 190,00 EUR), FACC (-7,54 Prozent auf 14,48 EUR), voestalpine (-5,27 Prozent auf 45,98 EUR), AMAG (-5,00 Prozent auf 28,50 EUR) und Raiffeisen (-4,40 Prozent auf 40,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 606 147 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,107 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,83 erwartet. Mit 7,45 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

