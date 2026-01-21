Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|ATX Prime-Entwicklung
|
21.01.2026 12:27:27
Börse Wien: So entwickelt sich der ATX Prime mittags
Am Mittwoch verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,29 Prozent auf 2 657,47 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,063 Prozent schwächer bei 2 663,64 Punkten in den Handel, nach 2 665,33 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 648,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 665,90 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,99 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 2 596,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 311,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 1 895,24 Punkten auf.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,026 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 720,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten markiert.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 2,24 Prozent auf 27,38 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,46 Prozent auf 90,50 EUR), Semperit (+ 1,43 Prozent auf 12,78 EUR), voestalpine (+ 1,41 Prozent auf 38,72 EUR) und FACC (+ 1,11 Prozent auf 10,90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Addiko Bank (-3,61 Prozent auf 24,00 EUR), PORR (-3,09 Prozent auf 31,35 EUR), Vienna Insurance (-2,90 Prozent auf 63,70 EUR), Wolford (-2,78 Prozent auf 2,80 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,71 Prozent auf 30,55 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 103 038 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Die Raiffeisen-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
