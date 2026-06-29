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ATX Prime-Kursentwicklung 29.06.2026 15:58:45

Börse Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags

Börse Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags

Der ATX Prime notiert am Nachmittag im Minus.

Am Montag fällt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,58 Prozent auf 3 133,95 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,028 Prozent fester bei 3 153,16 Punkten, nach 3 152,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 157,47 Punkte, das Tagestief hingegen 3 129,26 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 039,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Wert von 2 618,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 2 220,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 17,90 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Warimpex (+ 5,20 Prozent auf 0,53 EUR), Rosenbauer (+ 1,69 Prozent auf 60,20 EUR), Addiko Bank (+ 1,48 Prozent auf 27,50 EUR), BAWAG (+ 0,64 Prozent auf 172,40 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,62 Prozent auf 64,70 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-3,80 Prozent auf 8,85 EUR), Wienerberger (-3,47 Prozent auf 22,82 EUR), AT S (AT&S) (-3,31 Prozent auf 186,80 EUR), Polytec (-2,95 Prozent auf 4,27 EUR) und Flughafen Wien (-2,33 Prozent auf 50,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124 639 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,939 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert mit 6,57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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