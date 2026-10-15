Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Index-Performance im Blick 15.10.2026 15:58:56

Börse Wien: So performt der ATX am Donnerstagnachmittag

Börse Wien: So performt der ATX am Donnerstagnachmittag

Das macht der ATX aktuell.

Am Donnerstag steht der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,59 Prozent im Minus bei 6 513,57 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 188,843 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,033 Prozent schwächer bei 6 616,92 Punkten, nach 6 619,12 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 616,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6 482,98 Einheiten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,482 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 746,53 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 6 471,55 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 675,42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 21,71 Prozent nach oben. Bei 7 043,27 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 6,75 Prozent auf 71,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,72 Prozent auf 17,36 EUR), Wienerberger (+ 2,38 Prozent auf 15,94 EUR), CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR) und DO (+ 0,41 Prozent auf 195,60 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-12,94 Prozent auf 175,00 EUR), Andritz (-2,92 Prozent auf 79,80 EUR), Verbund (-2,64 Prozent auf 64,65 EUR), STRABAG SE (-2,52 Prozent auf 100,40 EUR) und PORR (-1,78 Prozent auf 30,40 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 337 234 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,118 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 81,10 1,12% Andritz AG
AT & S (AT&S) 174,20 -1,58% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,65 2,85% CA Immobilien
DO & CO 197,20 -0,50% DO & CO
Erste Group Bank AG 110,10 0,73% Erste Group Bank AG
OMV AG 73,75 0,89% OMV AG
Österreichische Post AG 31,15 0,16% Österreichische Post AG
PORR AG 31,00 1,14% PORR AG
STRABAG SE 101,40 -0,59% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 17,12 -0,58% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 66,70 3,17% Verbund AG
Vienna Insurance 67,70 -2,17% Vienna Insurance
Wienerberger AG 16,04 1,20% Wienerberger AG

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ATX 6 557,32 0,75%

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