Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Index-Performance im Blick
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15.10.2026 15:58:56
Börse Wien: So performt der ATX am Donnerstagnachmittag
Am Donnerstag steht der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,59 Prozent im Minus bei 6 513,57 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 188,843 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,033 Prozent schwächer bei 6 616,92 Punkten, nach 6 619,12 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 616,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6 482,98 Einheiten.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,482 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 746,53 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 6 471,55 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 675,42 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 21,71 Prozent nach oben. Bei 7 043,27 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 6,75 Prozent auf 71,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,72 Prozent auf 17,36 EUR), Wienerberger (+ 2,38 Prozent auf 15,94 EUR), CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR) und DO (+ 0,41 Prozent auf 195,60 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-12,94 Prozent auf 175,00 EUR), Andritz (-2,92 Prozent auf 79,80 EUR), Verbund (-2,64 Prozent auf 64,65 EUR), STRABAG SE (-2,52 Prozent auf 100,40 EUR) und PORR (-1,78 Prozent auf 30,40 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 337 234 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,118 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|81,10
|1,12%
|AT & S (AT&S)
|174,20
|-1,58%
|CA Immobilien
|21,65
|2,85%
|DO & CO
|197,20
|-0,50%
|Erste Group Bank AG
|110,10
|0,73%
|OMV AG
|73,75
|0,89%
|Österreichische Post AG
|31,15
|0,16%
|PORR AG
|31,00
|1,14%
|STRABAG SE
|101,40
|-0,59%
|UNIQA Insurance AG
|17,12
|-0,58%
|Verbund AG
|66,70
|3,17%
|Vienna Insurance
|67,70
|-2,17%
|Wienerberger AG
|16,04
|1,20%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 557,32
|0,75%
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