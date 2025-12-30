Börse Wien: So performt der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 14:29 Uhr 1,43 Prozent auf 2 644,70 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,011 Prozent auf 2 607,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 607,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 602,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 644,70 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Wert von 2 492,82 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 30.09.2025, einen Wert von 2 317,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, lag der ATX Prime bei 1 826,03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 44,84 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 644,70 Punkte. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 6,71 Prozent auf 3,50 EUR), FACC (+ 4,74 Prozent auf 11,48 EUR), STRABAG SE (+ 2,66 Prozent auf 81,00 EUR), Vienna Insurance (+ 2,60 Prozent auf 67,20 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,38 Prozent auf 32,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-1,74 Prozent auf 0,45 EUR), Polytec (-0,90 Prozent auf 3,30 EUR), UBM Development (-0,75 Prozent auf 19,85 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,34 Prozent auf 5,80 EUR) und CA Immobilien (-0,27 Prozent auf 22,52 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 254 500 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 39,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,76 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

