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Index-Performance im Fokus 09.04.2026 15:59:08

Börse Wien: So performt der ATX Prime aktuell

Börse Wien: So performt der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime zeigt sich am Donnerstagnachmittag im Minus.

Um 15:42 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,59 Prozent schwächer bei 2 789,39 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 2 805,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 806,02 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 774,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 806,02 Einheiten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 3,05 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 637,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 685,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der ATX Prime mit 1 818,43 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,94 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Andritz (+ 4,23 Prozent auf 66,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,64 Prozent auf 3,71 EUR), Verbund (+ 1,23 Prozent auf 65,80 EUR), Österreichische Post (+ 1,13 Prozent auf 35,85 EUR) und Polytec (+ 1,12 Prozent auf 3,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Addiko Bank (-5,38 Prozent auf 24,60 EUR), Marinomed Biotech (-4,35 Prozent auf 13,20 EUR), DO (-4,07 Prozent auf 184,00 EUR), Wienerberger (-2,65 Prozent auf 24,22 EUR) und FACC (-2,60 Prozent auf 14,22 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 220 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,627 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 5,95 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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