Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Entwicklung 10.04.2026 12:26:56

Börse Wien: So performt der ATX Prime am Freitagmittag

Börse Wien: So performt der ATX Prime am Freitagmittag

Aktuell wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 1,63 Prozent auf 2 845,52 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent stärker bei 2 800,08 Punkten, nach 2 799,96 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 852,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 793,60 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 5,13 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 10.03.2026, mit 2 710,36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 2 685,00 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 10.04.2025, den Stand von 1 874,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,05 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 6,86 Prozent auf 76,30 EUR), Raiffeisen (+ 5,90 Prozent auf 42,34 EUR), Rosenbauer (+ 5,46 Prozent auf 50,20 EUR), Wienerberger (+ 4,03 Prozent auf 25,28 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,88 Prozent auf 101,90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-2,21 Prozent auf 13,30 EUR), OMV (-1,98 Prozent auf 59,35 EUR), AMAG (-1,75 Prozent auf 28,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,48 Prozent auf 5,32 EUR) und Wolford (-1,38 Prozent auf 2,86 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 268 439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,918 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu AMAG

mehr Analysen
01.04.26 AMAG neutral Erste Group Bank
27.02.26 AMAG Hold Erste Group Bank
05.02.25 AMAG accumulate Erste Group Bank
24.01.25 AMAG Baader Bank
03.05.24 AMAG accumulate Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMAG 28,60 0,35% AMAG
Erste Group Bank AG 103,80 4,80% Erste Group Bank AG
Frequentis 72,80 1,96% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 5,34 -1,11% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 12,90 -5,15% Marinomed Biotech AG
OMV AG 59,40 -1,90% OMV AG
Österreichische Post AG 36,05 -0,28% Österreichische Post AG
Raiffeisen 44,24 10,66% Raiffeisen
Rosenbauer 50,60 6,30% Rosenbauer
Wienerberger AG 25,38 4,44% Wienerberger AG
Wolford AG 2,90 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 877,67 2,78%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen