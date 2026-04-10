Börse Wien: So performt der ATX Prime am Freitagmittag

Aktuell wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 1,63 Prozent auf 2 845,52 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent stärker bei 2 800,08 Punkten, nach 2 799,96 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 852,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 793,60 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 5,13 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 10.03.2026, mit 2 710,36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 2 685,00 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 10.04.2025, den Stand von 1 874,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,05 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 6,86 Prozent auf 76,30 EUR), Raiffeisen (+ 5,90 Prozent auf 42,34 EUR), Rosenbauer (+ 5,46 Prozent auf 50,20 EUR), Wienerberger (+ 4,03 Prozent auf 25,28 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,88 Prozent auf 101,90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-2,21 Prozent auf 13,30 EUR), OMV (-1,98 Prozent auf 59,35 EUR), AMAG (-1,75 Prozent auf 28,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,48 Prozent auf 5,32 EUR) und Wolford (-1,38 Prozent auf 2,86 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 268 439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,918 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at