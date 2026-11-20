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20.11.2026 12:27:06
Börse Wien: So performt der ATX Prime am Mittag
Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,87 Prozent schwächer bei 3 071,29 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,061 Prozent tiefer bei 3 127,97 Punkten in den Handel, nach 3 129,89 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 039,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 127,97 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 5,83 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 168,06 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Stand von 3 230,51 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 20.11.2025, einen Wert von 2 397,09 Punkten auf.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,54 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell UNIQA Insurance (+ 2,86 Prozent auf 18,72 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), UBM Development (+ 0,71 Prozent auf 14,10 EUR), Semperit (+ 0,65 Prozent auf 15,50 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,62 Prozent auf 3,27 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-9,65 Prozent auf 103,00 EUR), Warimpex (-5,24 Prozent auf 0,43 EUR), Lenzing (-4,11 Prozent auf 9,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,93 Prozent auf 70,80 EUR) und Andritz (-3,21 Prozent auf 78,40 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 211 896 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,80 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|77,50
|-4,32%
|AT & S (AT&S)
|97,50
|-14,47%
|Erste Group Bank AG
|109,10
|-2,76%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,35
|-0,49%
|Flughafen Wien AG
|50,00
|0,00%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,29
|1,23%
|Lenzing AG
|9,74
|-4,70%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|68,80
|-6,65%
|OMV AG
|68,95
|-0,86%
|Semperit AG Holding
|15,75
|2,27%
|UBM Development AG
|14,00
|0,00%
|UNIQA Insurance AG
|18,44
|1,32%
|Warimpex
|0,46
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|15,15
|-2,38%
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