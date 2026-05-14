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WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

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Index-Performance im Fokus 14.05.2026 12:26:35

Börse Wien: So steht der ATX am Mittag

Börse Wien: So steht der ATX am Mittag

Mit dem ATX geht es am Donnerstagmittag aufwärts.

Am Donnerstag geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,60 Prozent auf 5 922,07 Punkte aufwärts. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 166,242 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 5 887,15 Zählern und damit 0,010 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 886,54 Punkte).

Der ATX verzeichnete bei 5 884,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 925,72 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,600 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 5 898,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Wert von 5 622,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 445,19 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,66 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 018,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 2,54 Prozent auf 23,40 EUR), Palfinger (+ 1,31 Prozent auf 34,85 EUR), Verbund (+ 1,23 Prozent auf 61,55 EUR), Andritz (+ 1,23 Prozent auf 74,10 EUR) und BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 149,40 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen PORR (-3,17 Prozent auf 36,70 EUR), STRABAG SE (-0,86 Prozent auf 91,90 EUR), AT S (AT&S) (-0,20 Prozent auf 101,80 EUR), voestalpine (-0,09 Prozent auf 45,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 30,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 124 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 37,520 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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