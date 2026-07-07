FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Index-Performance im Blick
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07.07.2026 15:58:45
Börse Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag
Um 15:42 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,50 Prozent auf 3 210,64 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,071 Prozent auf 3 224,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 226,80 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 227,63 Punkte, das Tagestief hingegen 3 198,56 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 3 004,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 698,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der ATX Prime auf 2 218,91 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 20,78 Prozent. Bei 3 243,92 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 2,06 Prozent auf 3,97 EUR), Frequentis (+ 2,03 Prozent auf 65,40 EUR), Österreichische Post (+ 1,75 Prozent auf 32,00 EUR), Semperit (+ 1,72 Prozent auf 14,80 EUR) und AMAG (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-9,65 Prozent auf 174,20 EUR), Polytec (-5,06 Prozent auf 4,50 EUR), FACC (-4,90 Prozent auf 18,62 EUR), Marinomed Biotech (-4,23 Prozent auf 9,05 EUR) und PORR (-2,50 Prozent auf 44,80 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 175 390 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,910 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel
Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,95 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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