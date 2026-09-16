Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Kursverlauf
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16.09.2026 09:28:36
Börse Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX Prime
Um 09:11 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,66 Prozent höher bei 3 333,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,063 Prozent auf 3 313,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3 311,48 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 313,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 342,96 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der ATX Prime bei 3 316,35 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 3 173,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2 285,10 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,39 Prozent nach oben. Bei 3 392,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 9,26 Prozent auf 2,36 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,66 Prozent auf 158,80 EUR), Polytec (+ 2,05 Prozent auf 4,97 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,52 Prozent auf 30,05 EUR) und Palfinger (+ 1,32 Prozent auf 30,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), ZUMTOBEL (-1,26 Prozent auf 3,93 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,41 Prozent auf 72,50 EUR), Telekom Austria (-0,39 Prozent auf 10,10 EUR) und Flughafen Wien (-0,38 Prozent auf 52,20 EUR) unter Druck.
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die EVN-Aktie aufweisen. 33 083 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 46,575 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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