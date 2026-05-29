Börse Zürich: Am Freitagmittag Gewinne im SLI

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,84 Prozent fester bei 2 165,20 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,213 Prozent auf 2 151,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2 147,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2 148,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 168,52 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,017 Prozent zurück. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 29.04.2026, den Wert von 2 086,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 2 215,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, wurde der SLI mit 1 988,60 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,661 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 4,77 Prozent auf 94,10 CHF), Logitech (+ 3,69 Prozent auf 90,96 CHF), Richemont (+ 2,72 Prozent auf 170,00 CHF), Lindt (+ 1,88 Prozent auf 9 460,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,79 Prozent auf 182,30 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Partners Group (-0,43 Prozent auf 829,40 CHF), Swiss Life (-0,28 Prozent auf 847,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,19 Prozent auf 83,28 CHF), Sandoz (-0,06 Prozent auf 65,28 CHF) und VAT (+ 0,10 Prozent auf 600,80 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 021 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 288,389 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,69 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at