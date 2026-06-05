Börse Zürich: Am Freitagmittag Gewinne im SPI

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,21 Prozent stärker bei 18 922,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,362 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,108 Prozent auf 18 903,37 Punkte an der Kurstafel, nach 18 882,99 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 944,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 835,26 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,700 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 478,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, betrug der SPI-Kurs 18 353,79 Punkte. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wurde der SPI auf 16 977,65 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,73 Prozent zu Buche. Bei 19 309,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Bellevue (+ 6,04 Prozent auf 7,72 CHF), Leonteq (+ 5,57 Prozent auf 15,16 CHF), Curatis (+ 4,07 Prozent auf 23,00 CHF), EvoNext (+ 4,06 Prozent auf 1,67 CHF) und DocMorris (+ 3,68 Prozent auf 7,60 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ams-OSRAM (-9,30 Prozent auf 18,23 CHF), SHL Telemedicine (-9,00 Prozent auf 0,91 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,25 Prozent auf 5,40 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,17 Prozent auf 230,00 CHF) und Comet (-4,16 Prozent auf 345,20 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 926 588 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 276,351 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at