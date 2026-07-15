Börse Zürich: Anleger lassen SLI nachmittags steigen

In Zürich ist am Mittwochnachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 15:41 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,18 Prozent auf 2 290,30 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,029 Prozent leichter bei 2 285,48 Punkten in den Handel, nach 2 286,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 272,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 290,96 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 0,362 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2 198,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, notierte der SLI bei 2 131,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der SLI einen Wert von 1 969,44 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,48 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 5,40 Prozent auf 193,25 CHF), Holcim (+ 1,61 Prozent auf 75,66 CHF), Partners Group (+ 1,60 Prozent auf 711,20 CHF), Sika (+ 1,58 Prozent auf 161,15 CHF) und Lindt (+ 1,13 Prozent auf 9 420,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,33 Prozent auf 84,34 CHF), Zurich Insurance (-1,17 Prozent auf 606,40 CHF), Sandoz (-1,07 Prozent auf 64,48 CHF), Swiss Re (-0,99 Prozent auf 134,65 CHF) und Helvetia Baloise (-0,75 Prozent auf 211,80 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 301 081 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 284,413 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at