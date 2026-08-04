Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Index-Performance im Fokus
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04.08.2026 17:58:48
Börse Zürich: Anleger lassen SLI zum Ende des Dienstagshandels steigen
Am Dienstag tendierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,83 Prozent höher bei 2 316,61 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,338 Prozent auf 2 305,28 Punkte an der Kurstafel, nach 2 297,51 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 297,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 320,15 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der SLI 2 313,18 Punkte auf. Der SLI lag vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 2 081,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 964,52 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,70 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 327,92 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Partners Group (+ 3,34 Prozent auf 717,20 CHF), VAT (+ 3,13 Prozent auf 626,40 CHF), Givaudan (+ 2,18 Prozent auf 3 334,00 CHF), UBS (+ 2,04 Prozent auf 43,42 CHF) und Amrize (+ 2,01 Prozent auf 41,69 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Zurich Insurance (-1,04 Prozent auf 609,00 CHF), Lindt (-0,86 Prozent auf 9 240,00 CHF), Lonza (-0,68 Prozent auf 556,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,30 Prozent auf 202,00 CHF) und Swiss Re (-0,26 Prozent auf 135,35 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 5 037 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 301,760 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,59 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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