Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
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11.05.2026 15:59:07
Börse Zürich: Anleger lassen SMI nachmittags steigen
Am Montag notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,14 Prozent fester bei 13 118,43 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,552 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,177 Prozent auf 13 077,44 Punkte an der Kurstafel, nach 13 100,63 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SMI bei 13 137,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 065,43 Punkten.
So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 13 183,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, wies der SMI einen Stand von 13 547,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bewegte sich der SMI bei 12 087,32 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,973 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,51 Prozent auf 83,26 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 319,70 CHF), Logitech (+ 1,09 Prozent auf 85,22 CHF), Zurich Insurance (+ 0,96 Prozent auf 545,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,73 Prozent auf 124,35 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swiss Life (-3,14 Prozent auf 851,80 CHF), Richemont (-2,71 Prozent auf 154,10 CHF), Geberit (-1,30 Prozent auf 517,20 CHF), Amrize (-1,24 Prozent auf 40,70 CHF) und Nestlé (-1,17 Prozent auf 76,56 CHF) unter Druck.
Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 659 845 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 273,982 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SMI-Titel
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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