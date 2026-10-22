Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|SMI-Performance
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22.10.2026 17:58:46
Börse Zürich: Anleger lassen SMI zum Ende des Donnerstagshandels steigen
Am Donnerstag ging der SMI nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 14 557,91 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,665 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,105 Prozent tiefer bei 14 537,05 Punkten, nach 14 552,39 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 590,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 479,29 Punkten.
SMI-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,61 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der SMI noch bei 13 953,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der SMI 14 315,88 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der SMI mit 12 614,43 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,89 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Galderma (+ 7,14 Prozent auf 186,70 CHF), Alcon (+ 3,43 Prozent auf 57,84 CHF), Novartis (+ 1,58 Prozent auf 128,88 CHF), Swiss Re (+ 1,08 Prozent auf 154,35 CHF) und Nestlé (+ 1,08 Prozent auf 84,37 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4,06 Prozent auf 68,92 CHF), UBS (-2,91 Prozent auf 38,39 CHF), Holcim (-2,15 Prozent auf 63,60 CHF), Richemont (-1,79 Prozent auf 172,45 CHF) und Sika (-0,65 Prozent auf 184,50 CHF).
Die teuersten Konzerne im SMI
Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 745 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 336,200 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,51 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
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|Alcon AG
|62,66
|-0,25%
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