Börse Zürich: Börsianer lassen SMI mittags steigen

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,14 Prozent fester bei 13 483,71 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,546 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,271 Prozent auf 13 501,33 Punkte an der Kurstafel, nach 13 464,84 Punkten am Vortag.

Bei 13 513,08 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 477,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,835 Prozent zu. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 15.12.2025, den Wert von 13 036,80 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 15.10.2025, den Wert von 12 529,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wurde der SMI mit 11 781,74 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 13 513,08 Punkten. Bei 13 137,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 5,48 Prozent auf 1 068,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 61,16 CHF), Lonza (+ 0,86 Prozent auf 562,80 CHF), Sika (+ 0,50 Prozent auf 151,70 CHF) und Roche (+ 0,41 Prozent auf 345,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Geberit (-4,71 Prozent auf 607,40 CHF), Kühne + Nagel International (-2,84 Prozent auf 181,35 CHF), Richemont (-1,80 Prozent auf 171,65 CHF), Logitech (-0,93 Prozent auf 77,08 CHF) und Sonova (-0,81 Prozent auf 220,10 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 609 083 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 291,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at