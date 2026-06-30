Börse Zürich: Börsianer lassen SMI nachmittags steigen

Beim SMI stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 15:41 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,01 Prozent stärker bei 14 224,85 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,663 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 245,52 Zählern und damit 0,152 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 223,90 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 14 287,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 206,51 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Stand von 13 542,66 Punkten. Der SMI lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 12 668,67 Punkten. Der SMI bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 11 921,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,38 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 287,62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 2,03 Prozent auf 663,20 CHF), Sika (+ 1,93 Prozent auf 166,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62) Prozent auf 86,82 CHF), Amrize (+ 1,33 Prozent auf 43,33 CHF) und Holcim (+ 1,27 Prozent auf 73,14 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-6,11 Prozent auf 74,72 CHF), Richemont (-2,32 Prozent auf 185,50 CHF), Roche (-1,09 Prozent auf 335,10 CHF), Nestlé (-0,88 Prozent auf 83,56 CHF) und Swisscom (-0,63 Prozent auf 628,50 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 300 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 289,817 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at