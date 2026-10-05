SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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Marktbericht 05.10.2026 17:58:43

Börse Zürich: Börsianer lassen SPI schlussendlich steigen

Börse Zürich: Börsianer lassen SPI schlussendlich steigen

Der SPI notierte heute im Plus.

Der SPI erhöhte sich im SIX-Handel letztendlich um 0,31 Prozent auf 19 456,93 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,418 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,260 Prozent auf 19 447,60 Punkte an der Kurstafel, nach 19 397,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19 587,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 398,62 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 20 206,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der SPI 20 326,79 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SPI 17 208,77 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,66 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 8,33 Prozent auf 0,78 CHF), Tecan (N) (+ 5,36 Prozent auf 243,60 CHF), GAM (+ 4,93 Prozent auf 0,07 CHF), Private Equity (+ 3,72 Prozent auf 61,40 CHF) und MCH (+ 3,63 Prozent auf 6,86 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Curatis (-8,00 Prozent auf 16,10 CHF), Adval Tech (-6,82 Prozent auf 41,00 CHF), SHL Telemedicine (-6,54 Prozent auf 1,00 CHF), Sensirion (-5,30 Prozent auf 89,30 CHF) und Sika (-4,79 Prozent auf 175,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4 477 510 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 305,175 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Adval Tech AG 40,20 -8,64% Adval Tech AG
ASMALLWORLD AG 0,74 0,00% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 122,00 0,27% Barry Callebaut AG (N)
Curatis AG 16,10 -8,00% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,34 0,00% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 0,00% GAM AG
MCH 7,26 0,28% MCH
Private Equity Holding AG 60,80 -1,94% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 383,20 0,47% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sensirion Holding AG 95,80 0,00% Sensirion Holding AG
SHL Telemedicine 1,00 -6,54% SHL Telemedicine
Sika AG 188,35 0,24% Sika AG
Tecan (N) 262,20 0,08% Tecan (N)
UBS 42,96 0,12% UBS

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SPI 19 456,93 0,31%

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