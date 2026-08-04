Börse Zürich: Börsianer lassen SPI steigen

Heute legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag legt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,13 Prozent auf 20 234,38 Punkte zu. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,491 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,319 Prozent stärker bei 20 272,85 Punkten, nach 20 208,44 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 306,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 20 198,98 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 20 326,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 392,88 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 16 486,77 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,92 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 491,23 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Ascom (+ 7,77 Prozent auf 5,55 CHF), lastminutecom (+ 5,53 Prozent auf 13,35 CHF), Sensirion (+ 4,65 Prozent auf 76,50 CHF), GAM (+ 3,66 Prozent auf 0,07 CHF) und ams-OSRAM (+ 3,36 Prozent auf 17,21 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen MindMaze Therapeutics (-10,00 Prozent auf 0,21 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,61 Prozent auf 5,05 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,55 Prozent auf 50,40 CHF), Perrot Duval SA (-3,59 Prozent auf 80,50 CHF) und Addex Therapeutics (-3,50 Prozent auf 0,04 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 044 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 306,026 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at