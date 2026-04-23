Börse Zürich: Das macht der SMI mittags

Am vierten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,78 Prozent höher bei 13 169,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,553 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,267 Prozent auf 13 102,48 Punkte an der Kurstafel, nach 13 067,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 019,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 220,39 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,500 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 23.03.2026, bei 12 389,68 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, bei 13 147,13 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 23.04.2025, den Wert von 11 808,71 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,586 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 6,17 Prozent auf 80,20 CHF), Roche (+ 2,01 Prozent auf 319,40 CHF), Swisscom (+ 1,22 Prozent auf 664,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,96 Prozent auf 193,85 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,42 Prozent auf 77,04 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen UBS (-3,19 Prozent auf 32,47 CHF), Logitech (-2,43 Prozent auf 75,50 CHF), Richemont (-1,97 Prozent auf 149,00 CHF), Swiss Re (-1,72 Prozent auf 128,50 CHF) und Alcon (-1,36 Prozent auf 59,58 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 922 428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 274,763 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentaldaten

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at