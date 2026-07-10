Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Kursentwicklung im Fokus
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10.07.2026 12:27:19
Börse Zürich: Gewinne im SLI
Am Freitag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,48 Prozent stärker bei 2 286,74 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,270 Prozent auf 2 281,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 275,76 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 287,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 278,45 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,25 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 10.06.2026, bei 2 151,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 113,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wurde der SLI mit 2 001,78 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6,31 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI aktuell
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,89 Prozent auf 83,44 CHF), Amrize (+ 1,95 Prozent auf 40,83 CHF), Straumann (+ 1,54 Prozent auf 105,25 CHF), Sonova (+ 1,29 Prozent auf 204,80 CHF) und Lonza (+ 1,27 Prozent auf 590,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Lindt (-1,18 Prozent auf 9 235,00 CHF), Nestlé (-0,67 Prozent auf 82,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,59 Prozent auf 84,18 CHF), Richemont (-0,43 Prozent auf 183,20 CHF) und Galderma (-0,29 Prozent auf 173,90 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 768 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 289,245 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,28 erwartet. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,08 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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