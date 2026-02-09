Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|SLI aktuell
|
09.02.2026 12:27:00
Börse Zürich in Grün: Am Mittag Pluszeichen im SLI
Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 12:10 Uhr 0,06 Prozent auf 2 155,62 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,181 Prozent höher bei 2 158,23 Punkten, nach 2 154,32 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 163,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 151,88 Punkten lag.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Der SLI wurde vor einem Monat, am 09.01.2026, mit 2 175,41 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 005,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wies der SLI 2 071,27 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0,216 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten markiert.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Adecco SA (+ 2,27 Prozent auf 23,46 CHF), Sandoz (+ 1,82 Prozent auf 62,52 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,12 Prozent auf 189,05 CHF), Holcim (+ 1,02 Prozent auf 77,48 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,78 Prozent auf 67,42 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Lindt (-1,11 Prozent auf 11 570,00 CHF), ams-OSRAM (-0,97 Prozent auf 8,16 CHF), Givaudan (-0,81 Prozent auf 3 070,00 CHF), UBS (-0,74 Prozent auf 33,60 CHF) und Roche (-0,65 Prozent auf 354,10 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 998 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 309,359 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
Die Adecco SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,50 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,06
|1,37%
|Adecco SA
|25,90
|3,43%
|ams-OSRAM AG
|8,94
|0,11%
|Givaudan AG
|3 355,00
|-0,77%
|Holcim AG
|84,68
|0,83%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|207,20
|1,42%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|12 610,00
|-1,10%
|Roche AG (Genussschein)
|355,80
|-0,17%
|Sandoz
|68,40
|1,94%
|Swiss Re AG
|138,60
|-0,82%
|Temenos AG
|72,35
|0,21%
|UBS
|36,58
|-1,51%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 155,35
|0,05%
