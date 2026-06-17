Börse Zürich in Grün: Am Nachmittag Gewinne im SMI

Um 15:40 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,23 Prozent fester bei 13 793,52 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,613 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,142 Prozent tiefer bei 13 741,95 Punkten, nach 13 761,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13 732,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 836,65 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 0,344 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 13 220,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, stand der SMI noch bei 12 962,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der SMI einen Wert von 12 007,06 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,12 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,81 Prozent auf 85,54 CHF), Sika (+ 1,66 Prozent auf 162,10 CHF), Holcim (+ 1,48 Prozent auf 76,94 CHF), Amrize (+ 1,40 Prozent auf 44,76 CHF) und Roche (+ 0,71 Prozent auf 326,30 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swisscom (-2,35 Prozent auf 624,00 CHF), Swiss Re (-1,55 Prozent auf 120,65 CHF), Logitech (-0,99 Prozent auf 86,44 CHF), Zurich Insurance (-0,83 Prozent auf 572,00 CHF) und Lonza (-0,63 Prozent auf 491,30 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 238 284 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 282,257 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,53 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at