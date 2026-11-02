Börse Zürich in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im SLI

Derzeit legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 15:41 Uhr 0,05 Prozent auf 2 372,65 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,401 Prozent tiefer bei 2 361,87 Punkten, nach 2 371,38 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 376,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 360,57 Punkten lag.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SLI wurde vor einem Monat, am 02.10.2026, mit 2 210,64 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 289,83 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der SLI 2 011,15 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 10,31 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 382,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Amrize (+ 3,07 Prozent auf 34,89 CHF), Holcim (+ 2,64 Prozent auf 70,78 CHF), Straumann (+ 2,09 Prozent auf 99,46 CHF), Logitech (+ 1,71 Prozent auf 79,60 CHF) und Sika (+ 1,59 Prozent auf 181,95 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Roche (-1,98 Prozent auf 395,40 CHF), Novartis (-1,49 Prozent auf 131,78 CHF), Zurich Insurance (-0,58 Prozent auf 622,00 CHF), Galderma (-0,57 Prozent auf 191,75 CHF) und Swiss Re (-0,36 Prozent auf 152,80 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 449 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 348,709 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,07 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at