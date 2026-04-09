Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SLI-Performance im Blick
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09.04.2026 17:59:01
Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI letztendlich steigen
Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 0,23 Prozent höher bei 2 101,32 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 100,84 Zählern und damit 0,207 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 096,51 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 102,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 085,97 Zählern.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,50 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 2 063,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 175,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 752,71 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 2,31 Prozent zurück. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Helvetia Baloise (+ 3,26 Prozent auf 215,60 CHF), VAT (+ 2,93 Prozent auf 534,20 CHF), Schindler (+ 1,50 Prozent auf 270,00 CHF), Swiss Life (+ 1,50 Prozent auf 906,00 CHF) und Swisscom (+ 1,11 Prozent auf 681,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Logitech (-3,43 Prozent auf 72,08 CHF), Lindt (-1,73 Prozent auf 10 770,00 CHF), SGS SA (-1,01 Prozent auf 84,44 CHF), Partners Group (-0,65 Prozent auf 862,00 CHF) und Holcim (-0,57 Prozent auf 69,58 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 375 625 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 268,280 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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