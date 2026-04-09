Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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SLI-Performance im Blick 09.04.2026 17:59:01

Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI letztendlich steigen

Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI letztendlich steigen

Der SLI befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 0,23 Prozent höher bei 2 101,32 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 100,84 Zählern und damit 0,207 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 096,51 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 102,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 085,97 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,50 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 2 063,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 175,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 752,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 2,31 Prozent zurück. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Helvetia Baloise (+ 3,26 Prozent auf 215,60 CHF), VAT (+ 2,93 Prozent auf 534,20 CHF), Schindler (+ 1,50 Prozent auf 270,00 CHF), Swiss Life (+ 1,50 Prozent auf 906,00 CHF) und Swisscom (+ 1,11 Prozent auf 681,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Logitech (-3,43 Prozent auf 72,08 CHF), Lindt (-1,73 Prozent auf 10 770,00 CHF), SGS SA (-1,01 Prozent auf 84,44 CHF), Partners Group (-0,65 Prozent auf 862,00 CHF) und Holcim (-0,57 Prozent auf 69,58 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 375 625 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 268,280 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 49,06 0,00% Amrize
Helvetia Baloise Holding AG 232,00 0,00% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 76,94 1,69% Holcim AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 11 700,00 0,00% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 77,72 0,05% Logitech S.A.
Partners Group AG 929,60 -0,15% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 342,49 0,14% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 293,00 -0,07% Schindler AG (PS)
SGS SA 91,64 0,00% SGS SA
Swiss Life AG (N) 978,20 -0,04% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 145,80 0,03% Swiss Re AG
Swisscom AG 740,00 0,00% Swisscom AG
UBS 35,48 -0,08% UBS
VAT 579,00 -0,45% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 587,20 -4,24% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 101,32 0,23%

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